Arkas seride 1-0 öne geçti
Voleybol Efeler Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Arkas, deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı xx, Ebru Ayata xx
Fenerbahçe: Selçuk xx, Pajenk x, Sabit x, Sket x, Quesque xx, Metin x (Alperay xx, Mehmet x, Oğulcan x)
Arkas: Sanders xxx, Mauricio xxx, Sanchez xx, Hakkı xxx, Mustafa xxx, Yiğit Gülmezoğlu xx (Ahmet xx, Caner xx, Gökhan xx)
Setler: 26-28, 18-25, 25-23, 23-25
Süre: 122 dakika
- 15 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:17
- Çizme'den Muriel iddiası
Toplam 5
Yorum
ysf 29 maç 9 gol bunu alana kadar adana demırspor dan pote yı alın 20 gol attı hahahah hahhahaaaa
- Ondan iyisini bulamayız
Toplam 8
Yorum
Asi Tsli en iyi becerdigimiz sey türk futbolcularin hepsini yildiz gibi görmek.Oguzhan Ingiltere gibi sert futbol oynanan liglerde birsey yapamaz
- Zirve Castillo’nun
Toplam 3
Yorum
Tarafsız Türkiye ligindeki bana göre en iyisi . Takım tutmuyorum ama en heyecan veren futbolcu bu adam böyle bı hız görmedim adamın içinden gecıyor
Arkas seride 1-0 öne geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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