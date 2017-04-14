F.Bahçe’nin rakibi Arkas

Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk karşılaşmalar bugün yapılacak. F.Bahçe-Arkas 17.00'de (Burhan Felek), Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) ise 20.00'de karşılaşacak. Maçlar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Rövanşlar 17 Nisan Pazartesi oynanacak. İki maç kazanan finale çıkacak. Eşitlik halinde 3. maç oynanacak; saha avantajı ise F.Bahçe ve Hakbank'ta olacak.