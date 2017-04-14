 F.Bahçe’nin rakibi Arkas – Fotomaç – 14 Nisan 2017
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    14 Nisan 2017, Cuma
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    F.Bahçe’nin rakibi Arkas

    F.Bahçe’nin rakibi Arkas
    Voleybol Efeler Ligi play-off yarı finalinde ilk karşılaşmalar bugün yapılacak. F.Bahçe-Arkas 17.00'de (Burhan Felek), Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent) ise 20.00'de karşılaşacak. Maçlar TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Rövanşlar 17 Nisan Pazartesi oynanacak. İki maç kazanan finale çıkacak. Eşitlik halinde 3. maç oynanacak; saha avantajı ise F.Bahçe ve Hakbank'ta olacak.
    1. 14 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:54
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