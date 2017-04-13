 Fenerbahçe’den Eczacı’ya acı reçete – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe’den Eczacı’ya acı reçete

    Fenerbahçe’den Eczacı’ya acı reçete
    Vestel Venus Sultanlar Ligi yarı final rövanşında Eczacıbaşı'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, altın seti de 16-14 kazanarak finale çıktı. İlk maçı Eczacıbaşı 3-0 kazanmıştı. F.Bahçe finalde G.Saray ile eşleşti.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:21
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