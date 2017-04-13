 Efeler iddialı – Fotomaç – 13 Nisan 2017
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    13 Nisan 2017, Perşembe
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    Efeler iddialı

    Efeler iddialı
    Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın evinde ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli oyuncular finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Zorlu seriye iyi başlamak istediklerini belirten Fenerbahçeli oyuncular, "Arkas'ıhn gücünü biliyoruz ama biz de finale çıkmak ve sonrasında kupayı almak için tüm gücümüzle savaşacağız" dediler.
    1. 13 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:41
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