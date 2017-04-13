Efeler iddialı
Efeler Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında yarın evinde Arkas ile karşılaşacak olan Fenerbahçeli oyuncular finale çıkmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Zorlu seriye iyi başlamak istediklerini belirten Fenerbahçeli oyuncular, "Arkas'ıhn gücünü biliyoruz ama biz de finale çıkmak ve sonrasında kupayı almak için tüm gücümüzle savaşacağız" dediler.
- 13 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güneş: "Beklentim gol yemeden gol atabilmek"
Toplam 2
Yorum
Haydar Sesli güldüm... 8-0 gibi bir tarihi egale etmek zor ama deneyin bakalım...
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 10
Yorum
boşa konuşma inandırıcı değilsin adebayor 3 gol attı doğal sevincini yaşadı . ya sen emre seni futbolcu yapan eski kulübüne bu abartılı kahkahanla çok ayıpettin.
- Fatih Terim'in Bruma planı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa Milli takimin kanata ihtiyacı yok ki.
Efeler iddialı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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