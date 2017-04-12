Dişi Aslanlar finale yükseldi!
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ikinci maçında VakıfBank'a 3-2 yenilen Galatasaray, ilk maçtaki avantajıyla finale yükseldi.
Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut
VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)
Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10
Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:09
- Trabzonspor'da Ospina iddiası
Toplam 4
Yorum
Bence Elde Onur Ve Estban var Ikiside Numara 1 Kaleci olabillir Eger Onur gitmese Bence tamamen Bi Gereksiz transfer
- Zafere uçuyoruz!
Toplam 9
Yorum
Şenol Gece DİKKAT!Avrupa'da ve Türkiye ligindeTosiç'in markajındaki veya kontrol alanındaki oyuncuyu ve topu takip etmemesinden çok puan kaybettik.
- Emre Belözoğlu o kahkahayı anlattı
Toplam 6
Yorum
AYDIN 2516 adam gibi adam büyük kaptan EMRE BELEZOĞLU FENERBAHÇELİLER SENİNLE GURUR DUYUYOR AYDIN ALTUN
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