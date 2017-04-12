 Bursa zorlu finalde – Fotomaç – 12 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Nisan 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bursa zorlu finalde

    Bursa zorlu finalde
    , Voleybol Kadınlar finalinin ilk maçında bugün deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. 19.30'da başlayacak karşılaşmayı Jasmin Husejnovic ve Markus Edholm ikilisi yönetecek. Finalin rövanşı, 15 Nisan'da oynanacak.
    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursa zorlu finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.