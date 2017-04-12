 Aslan’dan destan! – Fotomaç – 12 Nisan 2017
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    12 Nisan 2017, Çarşamba
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    Aslan’dan destan!

    Aslan’dan destan!

    Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün destanı vardı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off Yarı Final ilk maçında 3-0 yendiği 'a karşı rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen finale çıkmayı başardı.

    Rakibinin çok altında bütçelerle mücadele eden Dişi Aslanlar, son şampiyonu eledi, şampiyonluk için sahne almaya hak kazandı.

    Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan , rövanşta önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.


    Salon: Burhan Felek Voleybol

    Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut

    VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)

    Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)

    Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10

    Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)

    1. 12 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:04
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