Aslan’dan destan!
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde dün Galatasaray destanı vardı. Sarı-kırmızılılar, Play-Off Yarı Final ilk maçında 3-0 yendiği Vakıfbank'a karşı rövanşta 3-2 yenilmesine rağmen finale çıkmayı başardı.
Rakibinin çok altında bütçelerle mücadele eden Dişi Aslanlar, son şampiyonu eledi, şampiyonluk için sahne almaya hak kazandı.
Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut
VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)
Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10
Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)
- 12 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:04
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