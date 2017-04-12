Aslan’dan destan!

Rakibinin çok altında bütçelerle mücadele eden Dişi Aslanlar, son şampiyonu eledi, şampiyonluk için sahne almaya hak kazandı.



Yarı final serisinde ilk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşta VakıfBank önünde ilk iki seti kazanınca adını finale yazdırdı.





Salon: Burhan Felek Voleybol



Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Erol Akbulut



VakıfBank: Naz Akyol, Kimberly, Özge Yurtdagülen, Lonneke, Zhu Ting, Kübra Çalışkan (Gizem Örge, Cansu Çetin, Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Melis Durul, Melis Gürkaynak)



Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Seda Aslanyürek, Nursevil Aydınlar, Berfin Öztürk, Ruseva, Işıl Öz)



Setler: 20-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10



Süre: 117 dakika (26, 28, 28, 23, 12)