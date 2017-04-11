Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor

Ligde 5, 6, 7 ve 8'incilik maçlarının oynanacağı etapta, çeyrek finalde mağlup olan Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımları, deplasmanlı lig usulüne göre iki maç üzerinden karşılaşacaklar. İki galibiyet alan takımlar, 5 ve 6'ncılık, diğer 2 takım ise 7 ve 8'incilik maçları oynayacak.

Play-off ikinci etap maç programı şöyle:

19 Nisan Çarşamba:

17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

22 Nisan Cumartesi:

15.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)

16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

25 Nisan Salı (3. maçlar-gerekirse):

17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)

17.30 Bursa Büyükşehir Beldiyespor-Beşiktaş (Akatlar)