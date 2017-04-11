Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off ikinci etabı, 19 Nisan'da başlayacak.
Play-off ikinci etap maç programı şöyle:
19 Nisan Çarşamba:
17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)
17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)
22 Nisan Cumartesi:
15.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)
16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)
25 Nisan Salı (3. maçlar-gerekirse):
17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)
17.30 Bursa Büyükşehir Beldiyespor-Beşiktaş (Akatlar)
- 11 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 17:08
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Toplam 5
Yorum
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Toplam 17
Yorum
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Toplam 17
Yorum
bafralı terim gelmesi çok iyi olur 4 ten aşağı yemiyor belki 6 rekoru agele etmiş oluruz
Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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