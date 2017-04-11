 Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor – Fotomaç – 11 Nisan 2017
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    11 Nisan 2017, Salı
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    Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor

    Sultanlar Ligi'nde play-off heyecanı sürüyor

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off ikinci etabı, 19 Nisan'da başlayacak.

    Ligde 5, 6, 7 ve 8'incilik maçlarının oynanacağı etapta, çeyrek finalde mağlup olan Beşiktaş, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Halkbank takımları, deplasmanlı lig usulüne göre iki maç üzerinden karşılaşacaklar. İki galibiyet alan takımlar, 5 ve 6'ncılık, diğer 2 takım ise 7 ve 8'incilik maçları oynayacak.

    Play-off ikinci etap maç programı şöyle:

    19 Nisan Çarşamba:

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)

    17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Cengiz Göllü)

    22 Nisan Cumartesi:

    15.00 Beşiktaş-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Akatlar)

    16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

    25 Nisan Salı (3. maçlar-gerekirse):

    17.00 Çanakkale Belediyespor-Halkbank (Anafartalar)

    17.30 Bursa Büyükşehir Beldiyespor-Beşiktaş (Akatlar)

    1. 11 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 17:08
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