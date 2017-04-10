Dişi Aslan çok rahat

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı. 87 dakika süren maçın setleri 25-19, 25-23, 25-22 bitti. Rövanş mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belli olacak.