 Dişi Aslan çok rahat – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Dişi Aslan çok rahat

    Dişi Aslan çok rahat
    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı. 87 dakika süren maçın setleri 25-19, 25-23, 25-22 bitti. Rövanş mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belli olacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:52
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