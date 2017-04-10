 Beşiktaş filede galip – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    filede galip

    Beşiktaş filede galip

    Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1, Fenerbahçe İBB'yi 3-1, Ziraat Bankası da deplasmanda İnegöl Belediyespor'u 3-0 mağlup edip yarı finale yükseldi.

    Efeler Ligi'nden düşecek takımların belirleneceği baraj etabı maçlarının ikinci devresinde ise , Bld Plevne'yi 3-0 yendi. Afyon Belediye Yüntaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-1 mağlup etti. 99 dakika süren maçın setleri 25-21, 25-17, 22-25, 25-18 sona erdi.

    BUGÜN
    15.00 Şanlıurfa Memleketspor-Tokat Belediye Plevne
    17.00 Afyon Belediyesi Yüntaş-Beşiktaş
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:00
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