 Zafer yine Eczacı’nın – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Zafer yine Eczacı’nın

    Zafer yine Eczacı’nın

    Kadın Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi’nde elendiği ’ya karşı Play-Off yarı finali ilk maçında da hüsran yaşadı, salondan 3-0 yenik ayrıldı.

    play-off yarı final ilk maçında dün derbi mücadelesi vardı. F.Bahçe'yi konuk eden , rakibine set vermedi. Şampiyonlar Ligi'nde de eledikleri Kanarya'yı 3-0 mağlup eden turuncu-beyazlılar, 12 Nisan'daki rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

    VOLEYBOLDA MÜTHİŞ MAÇLAR
    Erkekler ve kadınlar voleybol Play-Off turlarında bugün kritik maçlar oynanacak. Kadınlarda Galatasaray ile Vakıfbank yarı final ilk maçında karşılaşacak. Burhan Felek'teki maç saat 13.00'te başlayacak. Erkekler çeyrek finalde ilk maçı 3-2 kaybeden Galatasaray, GS Park'ta Halkbank'ı ağırlayacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:56
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