Galatasaray avantajı kaptı
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Seda Aslanyürek)
VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Lonneke (Gizem Örge, Kimberly, Ayça Aykaç, Özge Yurtdagülen)
Setler: 25-19, 25-23, 25-22
Süre: 87 dakika (27, 30, 30)
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 15:25
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
ahmet bırakın arkadaşlar eleştirmeyi şansımız yoktu o kadar iyi mücadele vardı goller hepsi güzeldi
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
Guney Kim bekliyordu bjkyi yenmesini...kimse...sabaha kadar oynansa yine bjk yenerdi...kimse hikaye anlatmasin...verilen frikik faulu faulmuydu ?
- Olcay Şahan'dan Beşiktaş sözleri
Toplam 5
Yorum
BÜLENT SİRET ŞENOL GÜNEŞ'de Trabzonlu ne olmuş yani,sizde ki oynadığı futbola haksızlık etmeyin...
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