 Galatasaray avantajı kaptı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Galatasaray avantajı kaptı

    Galatasaray avantajı kaptı

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray, VakıfBank'ı 3-0 yendi ve ikinci karşılaşma için avantaj sağladı.

    İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve finalist belli olacak.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Bülent Bozkurt, Recep Karakoç

    Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ada Germen, Seda Aslanyürek)

    VakıfBank: Gözde Kırdar, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Lonneke (Gizem Örge, Kimberly, Ayça Aykaç, Özge Yurtdagülen)

    Setler: 25-19, 25-23, 25-22

    Süre: 87 dakika (27, 30, 30)

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 15:25
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