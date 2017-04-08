Eczacıbaşı, Fenerbahçe'ye set vermedi
Vestel Venüs Sultanlar Ligi yarı final etabı ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, konuk ekip Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti.
Derbide turuncu beyazlıların en skorer ismi 16 sayıyla kaptan Neslihan Demir Güler olurken, yıldız orta oyuncu Rachael Adams 11 sayıyla takımına katkı sağladı. Yarı final ikinci maçı 12 Nisan Çarşamba günü, saat 19.00'da, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Nilay, Simge, Boskovic)
FENERBAHÇE: Eda, Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grothues, Pereira, (Melis (L), Polen, Tomkom, Şeyma, Ergül, Meliha, Merve)
SETLER: 3-0 (26-24,25-19,25-22)
SÜRE: 99 dakika (34', 31', 34')
SALON: Burhan Felek Voleybol Salonu
HAKEMLER: Erdal Akıncı, Ramazan Demiröz
ECZACIBAŞI VİTRA: Ognjenovic, Hande, Büşra, Neslihan, Larson, Adams, (Gülden (L), Nilay, Simge, Boskovic)
FENERBAHÇE: Eda, Ezgi, Kim, Dicle, Balkestein-Grothues, Pereira, (Melis (L), Polen, Tomkom, Şeyma, Ergül, Meliha, Merve)
SETLER: 3-0 (26-24,25-19,25-22)
SÜRE: 99 dakika (34', 31', 34')
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:19
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Hollanda'nın kralı
Toplam 2
Yorum
han son saniyede gol mu olur be koç yatırdın kuponları (:
- İngiltere'den Aboubakar için servet
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Norwich bu sene premier lig'e çıkamaz bu bir, takım değeri 64 milyon, en değerli oyuncusu 4 milyon, 12 milyon verecekmiş komik
- Bir kıvılcım Lyon’u yakar
Toplam 5
Yorum
karakartal tabi canım napoliye geçit vermeyen benficayla 3-0dan 3-3e getiren olympiakosa 10 kişi 4 atan biz değildik çünkü :)
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