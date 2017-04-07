 Filede zafer: 3-1 – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Filede zafer: 3-1

    Filede zafer: 3-1
    Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk karşılaşmasında , İstanbul BB'yi 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, maçın 4. setinde salona gelerek karşılaşmayı izledi. Serinin ikinci maçı pazar günü oynanacak. Diğer çeyrek final maçlarında şu sonuçlar alındı: Halkbank-G.Saray HDI Sigorta: 3-2, Ziraat Bankasıİnegöl Bld.: 3-1, Arkas- Maliye Piyango: 3-2.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:57
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