 Aslan set vermedi: 3-0 – Fotomaç – 06 Nisan 2017
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    06 Nisan 2017, Perşembe
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    Aslan set vermedi: 3-0

    Aslan set vermedi: 3-0
    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final ilk maçında , deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 9-25, 22-25, 20-25 şeklinde sonuçlandı. Bu müsabakanın rövanşı yarın İstanbul'da oynanacak.
    1. 06 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:37
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