Aslan set vermedi: 3-0
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi çeyrek final ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi. Maçın setleri 9-25, 22-25, 20-25 şeklinde sonuçlandı. Bu müsabakanın rövanşı yarın İstanbul'da oynanacak.
- 06 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:37
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA Başkanı Ceferin'den açıklama
Toplam 1
Yorum
fb turk kuluplerıne yaptırım yaparlar avrupa kuluplerıne seslerını cıkartmazlar yalancılar
- Demirören'den seçim sonrası açıklama
Toplam 4
Yorum
fb bu adamın bjk kuklası oldunu bılmeyen kalmadı son 2 yılda bjk takımına borcunu odedı bjk daha dune kadar tff ıstıfa dıyordu
- Salih: Az kaldı az!
Toplam 4
Yorum
tarafsız Kendini geliştiremezsen forma bulamazsın cocuk.. şans verildiğinde ortada yoktun.
Aslan set vermedi: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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