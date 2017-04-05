 Vakıf’ın kritik sınavı – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Vakıf’ın kritik sınavı

    Vakıf’ın kritik sınavı
    Kadın Voleybol Takımı, 'nde İsviçre ekibi Volero ile karşılaşacak. İlk maçı 3-1 kazanan Vakıfbank'ın avantajlı çıkacağı maç saat 19.00'da başlayacak. Sarı-siyahlılar, rakibini elerse İtalya'da gerçekleştirilecek olan Dörtlü Final'de mücadele hakkı kazanacak.
    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:39
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