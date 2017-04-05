 VakıfBank dörtlü finali garantiledi – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    dörtlü finali garantiledi

    VakıfBank dörtlü finali garantiledi

    Voleybol Kadınlar 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi 'yu 3-1 yenen , Dörtlü Final'e yükseldi.

    , ile deplasmanda yaptığı 6'lı play-off turu ilk maçını da yine aynı skorla kazanmıştı.

    Kadınlar 'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak. VakıfBank, yarı finalde bir başka Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.

    Salon: VakıfBank Spor Sarayı

    Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)

    VakıfBank: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)

    Volero: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)

    Setler: 22-25, 25-21, 25-16, 25-22

    Süre: 108 dakika (29, 28, 25, 26)

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:34
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