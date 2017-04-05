VakıfBank dörtlü finali garantiledi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Volero'yu 3-1 yenen VakıfBank, Dörtlü Final'e yükseldi.
VakıfBank, Volero ile deplasmanda yaptığı 6'lı play-off turu ilk maçını da yine aynı skorla kazanmıştı.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak. VakıfBank, yarı finalde bir başka Türk takımı Eczacıbaşı VitrA ile karşılaşacak.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)
VakıfBank: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)
Volero: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)
Setler: 22-25, 25-21, 25-16, 25-22
Süre: 108 dakika (29, 28, 25, 26)
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 21:34
- Fikret Orman'dan anlamlı ziyaret
Toplam 1
Yorum
UĞUR BJK Yİ NE KADAR KÖTÜLESENİZ DE ŞAMPİYON OLACAĞIZ RENKLİLERİN 2. TAKIMI BAŞAKŞEHİR DEN UMUTLANMAYIN.
- Süper Kapışma!
Toplam 27
Yorum
Bjkli Nerdeyse adanaya 4 gol atan gsyi şampiyonluğun en büyük favorisi yapacaklar
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 9
Yorum
UĞUR BJK NİN KÖTÜ TARAFINI ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞSANIZ DA CENK GOL ATMASA DA EN YAKIN RAKİBE 5 PUAN FARK ATMIŞIZ ÇATLAYIN
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