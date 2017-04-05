VakıfBank 4’lü Final’de

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Volero'yu 3-1 yenen VakıfBank, Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, ilk maçı da aynı skorla 3-1 kazanmıştı. 22-23 Nisan'da İtalya'da oynanacak yarı finalde VakıfBank ile diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.



Salon: VakıfBank Spor Sarayı



Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)



VakıfBank: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)



Volero: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)



Setler: 22-25, 25-21, 25-16, 25-22



Süre: 108 dakika (29, 28, 25, 26)