 VakıfBank 4’lü Final’de – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    4’lü Final’de

    VakıfBank 4’lü Final’de

    , İsviçre’de 3-1 yendiği rakibini İstanbul’da da aynı skorla devirdi. Yarı finalde VakıfBank ile Eczacıbaşı VitrA eşleşti. Maç 22 Nisan’da İtalya’da.

    Voleybol Kadınlar 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi 'yu 3-1 yenen , Dörtlü Final'e yükseldi. VakıfBank, ilk maçı da aynı skorla 3-1 kazanmıştı. 22-23 Nisan'da İtalya'da oynanacak yarı finalde VakıfBank ile diğer temsilcimiz Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

    Salon: VakıfBank Spor Sarayı

    Hakemler: Lucian Nastase (Romanya), Cor van Gompel (Hollanda)

    VakıfBank: Kimberly, Kübra Çalışkan, Naz Aydemir Akyol, Zhu Ting, Melis Gürkaynak, Slöetjes (Gizem Örge, Gözde Kırdar, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Melis Durul)

    Volero: Rabadzhieva, Akinradewo, Zivkovic, Carcaces Opon, Orlova, Rykhliuk (Popovic, Mariana)

    Setler: 22-25, 25-21, 25-16, 25-22

    Süre: 108 dakika (29, 28, 25, 26)

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:08
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