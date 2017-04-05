Derbi Eczacı’nın
CEV Şampiyonlar Ligi’nde 6’lı play-off turunda karşılaşan iki Türk ekibinden Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe’yi 3-2’nin rövanşında 3-1 yenerek dörtlü finale kaldı.
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'e yükseldi. İki takım arasında yapılan ilk maçı, Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Eczacıbaşı VitrA'da Brezilyalı voleybolcu Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette sağ ayak bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği bildirildi. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak.
THAİSA'NIN BİLEĞİ KIRILDI
Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu olan Brezilyalı Thaisa'nın çığlıklar içinde yerde kaldığı pozisyonda ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)
Fenerbahçe: Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar, Tom Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Bahar Guidetti, Şeyma Ercan)
Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı)
Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 23-25
Süre: 129 dakika (40, 24, 34, 31)
- 05 Nisan 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:10
- 22 gün içinde 5 zorlu sınav
Toplam 5
Yorum
SERGEN Gs ve Fb rakip degil bence gs ile 10 puan fark var cunku ikili averaj durumu. Gs fb maci berabere biter. Basaksehir Gs a yenilir.
- "Süper Lig, Hırvatistan liginden heyecanlı"
Toplam 1
Yorum
nediyorlabu kıyasladığın lig türkiye ligi 871,85 mil. € bu da hırvat ligi değeri 170,28 mil. €
- Kartal’da rekor kırarım
Toplam 27
Yorum
beko gomez yerine mandzukic alınmalı.gomez gittiginden beri çok çantada keklik gibi kgöründük onun için.şuanda beşiktaşı cepte olarak görüyor
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