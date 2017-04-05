 Derbi Eczacı’nın – Fotomaç – 05 Nisan 2017
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    05 Nisan 2017, Çarşamba
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    Derbi Eczacı’nın

    Derbi Eczacı’nın

    ’nde 6’lı play-off turunda karşılaşan iki Türk ekibinden Eczacıbaşı Vitra, Fenerbahçe’yi 3-2’nin rövanşında 3-1 yenerek dörtlü finale kaldı.

    Voleybol Kadınlar 6'lı play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'e yükseldi. İki takım arasında yapılan ilk maçı, Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Eczacıbaşı VitrA'da Brezilyalı voleybolcu Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette sağ ayak bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği bildirildi. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak.



    THAİSA'NIN BİLEĞİ KIRILDI
    Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu olan Brezilyalı Thaisa'nın çığlıklar içinde yerde kaldığı pozisyonda ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.


    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)

    Fenerbahçe: Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar, Tom Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Bahar Guidetti, Şeyma Ercan)

    Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı)

    Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 23-25

    Süre: 129 dakika (40, 24, 34, 31)

    1. 05 Nisan 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:10
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