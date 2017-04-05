Derbi Eczacı’nın

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yenen Eczacıbaşı VitrA, Dörtlü Final'e yükseldi. İki takım arasında yapılan ilk maçı, Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Eczacıbaşı VitrA'da Brezilyalı voleybolcu Thaisa Daher Pallesi'nin üçüncü sette sağ ayak bileği kırıldı. Hastaneye kaldırılan Thaisa'nın ameliyat edileceği bildirildi. Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Dörtlü Final, 22-23 Nisan'da İtalya'nın Treviso şehrinde oynanacak.







THAİSA'NIN BİLEĞİ KIRILDI

Kariyerinde iki olimpiyat şampiyonluğu olan Brezilyalı Thaisa'nın çığlıklar içinde yerde kaldığı pozisyonda ayak bileğinin kırıldığı anlaşıldı.





Salon: Burhan Felek



Hakemler: Wojciech Maroszek (Polonya), Dobromir Dobrev (Bulgaristan)



Fenerbahçe: Kim Koung, Dicle Babat, Balkestein, Natalia, Eda Dündar, Tom Kom (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Ezgi Dilik, Bahar Guidetti, Şeyma Ercan)



Eczacıbaşı VitrA: Larson, Adams, Ognjenovic, Kosheleva, Thaisa, Boskovic (Gülden Kuzubaşıoğlu, Simge Aköz, Neslihan Güler, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı)



Setler: 31-29, 14-25, 25-27, 23-25



Süre: 129 dakika (40, 24, 34, 31)