VakıfBank, Dörtlü Final için sahaya çıkacak
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonu için son mücadelesini yarın yapacak.
İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, yarın da avantajını koruyarak İtalya'nın Treviso kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele hakkı elde etmeye çalışacak.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 11:14
- Fırtına galibiyetleri taçlandırmak istiyor
Toplam 3
Yorum
Ts Beleş ci nin kupaya gelince dili tutuluyor galiba sanırım aziz tutmuş parayla bu adamı git ts nin sayfalarini karıştır diye
- Cenk Tosun, gole hasret kaldı
Toplam 5
Yorum
Beşiktaş Aynı cenk milli maçta 2 gol atarken göklere çıkaran sizler sonraki maçında boş geçti diye yerin dibine mi sokuluyor komiksiniz......
- Muhteşem siftah
Toplam 2
Yorum
Erol İyi futbolcu ama ben olsam bedavaya nokuolmayı alırdım.nokuolma nantta harikalar yaratıyor.ilerde büyük takımlara transfer olacak göreceksin
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