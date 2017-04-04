 VakıfBank, Dörtlü Final için sahaya çıkacak – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    VakıfBank, Dörtlü Final için sahaya çıkacak

    VakıfBank, Dörtlü Final için sahaya çıkacak

    VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonu için son mücadelesini yarın yapacak.

    VakıfBank, Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanş maçında İsviçre temsilcisi Volero'yu konuk edecek. Karşılaşma, saat 19.00'da VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak. Mücadeleyi Romanya'dan Lucian Vasile Nastase ile Hollanda'dan Cor van Gompel hakem ikilisi yönetecek.

    İlk maçta rakibini deplasmanda 3-1 mağlup eden sarı-siyahlılar, yarın da avantajını koruyarak İtalya'nın Treviso kentinde gerçekleştirilecek Dörtlü Final'de mücadele hakkı elde etmeye çalışacak.

    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:14
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