Final Four için son raunt
F.Bahçe ile Eczacıbaşı, voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6’lı play-off turu rövanşında karşılaşacak. İlk maçı 3-2 alan F.Bahçe dörtlü finale yakın olan taraf.
Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.
TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ
Sarı-lacivertli takımın başarılı pasörü Nootsara Tomkom, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Final Four için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız da maça gelsinler bizle beraber mutluluğumuzu paylaşsınlar" dedi.
- 04 Nisan 2017, Salı
- Güncelleme: 23:16
- Ezber bozdu, Aslan uçtu
Toplam 1
Yorum
aslan uçtu derken adanasporla maç yapıldı başka bir takımla değil güçsüz takımlara karşı böyle oynamak zor değildir önemli olan gelecek hafta yapılacak maç.
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BU ARA GÜLÜYORUZ KENDİSİNİ TÜRKİYENİN EN BÜYÜK KULUBUNU YÖNETTİĞİNİ DÜŞÜNEN BAŞKANIN TAKIMI 9 PUAN GERİDE. DİĞER BÜYÜK 12 PUAN. 3.LÜK 4.LÜK YARIŞI ARALARINDA
- Arena Aslanı!
Toplam 14
Yorum
BİRİ DEMİŞKİ O KULUP BAŞKANININ İSMİNİ VERMEYEYİM TÜRKİYENIN EN BÜYÜK İKİ KLUBU GS VE FENER DEMİŞ. BİRİ BEŞİKTAŞTAN 9 PUAN GERİ DE DİĞERİ 12. 3.LÜK 4.LÜK
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