 Final Four için son raunt – Fotomaç – 04 Nisan 2017
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    04 Nisan 2017, Salı
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    Final Four için son raunt

    Final Four için son raunt

    F.Bahçe ile Eczacıbaşı, voleybol Kadınlar 6’lı play-off turu rövanşında karşılaşacak. İlk maçı 3-2 alan F.Bahçe dörtlü finale yakın olan taraf.

    Voleybol Kadınlar 6'lı play-off turu rövanşında bugün Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. 'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

    Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.

    TARAFTARIMIZI BEKLİYORUZ
    Sarı-lacivertli takımın başarılı pasörü Nootsara Tomkom, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Final Four için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Taraftarlarımız da maça gelsinler bizle beraber mutluluğumuzu paylaşsınlar" dedi.
    1. 04 Nisan 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:16
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