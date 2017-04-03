Filede Avrupa'da Türk derbisi
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:29
- ''FETÖ temizliği yapan tek kulübüz''
Toplam 10
Yorum
Şahin Özbek efendi futbol işini bilmiyorsun.Futbolu bilmiyorsun. Spordan anlamıyorsun bitirdin bizi 2 senedir.
- Beni bitirdi!
Toplam 12
Yorum
PALA61 SEN ZATEN BİTİKTİN ,TRABZON SENİ BOŞUNAMI POSTALADI
- ''FETÖ temizliği yapan tek kulübüz''
Toplam 10
Yorum
adalet Peki Hakan Şükür ve Arif Erdem'e kalsın yönünde oy kullanan fetöcüler ne olacak.Attığın 7 kişi,peki kalan kaç kişi yüzlerce.Para için attın.
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