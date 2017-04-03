 Filede Avrupa'da Türk derbisi – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Filede Avrupa'da Türk derbisi

    Filede Avrupa'da Türk derbisi

    Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

    Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

    Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.

    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:29
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