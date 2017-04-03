Eczacıbaşı yeniden Dünya Şampiyonası’nda!

Turnuvanın resmi web sitesinden yapılan açıklamada; wild card alacak takımların Eczacıbaşı VitrA, Vakıfbank, Volero Zürih ve Volei Nestle Osasco olacağı duyuruldu. Diğer katılımcı takımlar ise; ev sahibi Hisamitsu Springs, Asya şampiyonu NEC Red Rockets, Güney Amerika şampiyonu Rexona Sesc ve 2017 CEV Voleybol Şampiyonlar Ligi'nin galibi olacak.

Geçtiğimiz yıl, Filipinler'in başkenti Manila'da düzenlenen FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda İtalyan ekip Pomi Casalmaggiore'yi 3-2 yenerek zafere ulaşan Eczacıbaşı VitrA, 2015'te de Zürih'te düzenlenen turnuvada Dinamo Krasnodar'ı 3-1 yenerek kupayı kazanmıştı.

Bir kez daha tarih yazmak için sahaya çıkacaklarını söyleyen Eczacıbaşı VitrA Voleybol Takımı'nın menajeri Nalan Ural, "Son iki senedir kupanın sahibi olduk. Ekim 2016'da aldığımız şampiyonlukla turnuva tarihinde bir ilki başarmıştık. Unvanımızı koruyup, üçüncü kez kupaya ulaşmak istiyoruz" dedi.

Voleybolun en prestijli turnuvası sayılan FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 9-14 Mayıs tarihlerinde Japonya'nın Kobe şehrinde oynanacak.