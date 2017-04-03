Bilet satışı durduruldu
Kanarya'da yönetimin önce voleybolda sadece ismi listede bulunan taraftarı tribünlere aldığı ifade edilmişti. TOFAŞ ve Barcelona maçlarına ise biletlerin bitmemesine rağmen satışın durdurulduğu iddia edildi. Biletix'ten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe kulübünden gelen direktifle 1 hafta önceden biletler satıştan çekildi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yönetimin bu tavrına tepki gösterdi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''Fener’i seviyorum''
Toplam 4
Yorum
fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
- Beşiktaş’a asla gitmem
Toplam 27
Yorum
fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
- Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e sert sözler
Toplam 8
Yorum
Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
Bilet satışı durduruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.