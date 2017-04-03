Bilet satışı durduruldu

Kanarya'da yönetimin önce voleybolda sadece ismi listede bulunan taraftarı tribünlere aldığı ifade edilmişti. TOFAŞ ve Barcelona maçlarına ise biletlerin bitmemesine rağmen satışın durdurulduğu iddia edildi. Biletix'ten alınan bilgiye göre, Fenerbahçe kulübünden gelen direktifle 1 hafta önceden biletler satıştan çekildi. Kulüpten henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise yönetimin bu tavrına tepki gösterdi.