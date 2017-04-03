Aslan’a şok

G.Saraydün filede çifte şok yaşayarak Avrupa defterini kapadı...Cup yarı final ilk maçında'a set vermeyen ve salondan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin kadın voleybolcuları, deplasmanda aynı skorla yenilince yarı final biletini rakibine kaptırdı25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan sarı-kırmızılılar, final bileti için oynadığı altın set mücadelesinden de yenilgiyle ayrıldı. Bu seti dekaybeden dişi aslanlar, turnuvaya yarı finalde veda etti.Challenge Kupası'nda ise Rusya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Cimbom,'e evinde de aynı skorla yenilerek elendi.