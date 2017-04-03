 Aslan’a şok – Fotomaç – 03 Nisan 2017
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    03 Nisan 2017, Pazartesi
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    Aslan’a şok

    Aslan’a şok

    Kadınlarda ’a, erkeklerde ise ’e elenen G.Saray’ın voleybol takımları Avrupa macerasına yarı finalde nokta koydular.

    G.Saray dün filede çifte şok yaşayarak Avrupa defterini kapadı... CEV Cup yarı final ilk maçında Dinamo Kazan'a set vermeyen ve salondan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin kadın voleybolcuları, deplasmanda aynı skorla yenilince yarı final biletini rakibine kaptırdı.



    ERKELER DE ELENDİ
    25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan sarı-kırmızılılar, final bileti için oynadığı altın set mücadelesinden de yenilgiyle ayrıldı. Bu seti de 15-11 kaybeden dişi aslanlar, turnuvaya yarı finalde veda etti. Erkekler Challenge Kupası'nda ise Rusya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Cimbom, Falken'e evinde de aynı skorla yenilerek elendi.
    1. 03 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:40
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