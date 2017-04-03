Aslan’a şok
Kadınlarda Dinamo Kazan’a, erkeklerde ise Fakel’e elenen G.Saray’ın voleybol takımları Avrupa macerasına yarı finalde nokta koydular.
G.Saray dün filede çifte şok yaşayarak Avrupa defterini kapadı... CEV Cup yarı final ilk maçında Dinamo Kazan'a set vermeyen ve salondan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekibin kadın voleybolcuları, deplasmanda aynı skorla yenilince yarı final biletini rakibine kaptırdı.
ERKELER DE ELENDİ
25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan sarı-kırmızılılar, final bileti için oynadığı altın set mücadelesinden de yenilgiyle ayrıldı. Bu seti de 15-11 kaybeden dişi aslanlar, turnuvaya yarı finalde veda etti. Erkekler Challenge Kupası'nda ise Rusya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Cimbom, Falken'e evinde de aynı skorla yenilerek elendi.
ERKELER DE ELENDİ
25-18, 25-20 ve 25-18'lik setlerle mağlup olan sarı-kırmızılılar, final bileti için oynadığı altın set mücadelesinden de yenilgiyle ayrıldı. Bu seti de 15-11 kaybeden dişi aslanlar, turnuvaya yarı finalde veda etti. Erkekler Challenge Kupası'nda ise Rusya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Cimbom, Falken'e evinde de aynı skorla yenilerek elendi.
- 03 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:40
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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fb44_ ağlamayın hemen!!! adama orada faul var önce dürüst olda onu söyle
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fb44_ bjk ancak rüyasında görür seni.. anlamıyorlar ki :):) boş ümitlerdeler
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Ümit Az at 70 den sonra olmuş şampiyon da sen 2 - 3 seneye nerde olursun acaba....
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