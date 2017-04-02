G.Saray yarı finalde elendi!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final rövanş maçında sahasında ağırladığı Rusya temsilcisi Fakel'e 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti.
Sarı-kırmızılı ekip, Fakel ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kaybetmişti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Juan Erce Alvarez (İspanya), Mirjana Penkov (Bosna Hersek)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Murathan Kısal, Lugumdzija, Melih Sıratça, Emre Ünlü)
Fakel: Iakovlev, Kplpdinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov, Volkov (Shishkin, Bezrukov, Tokhtash, Bogdan, Alekseev, Bondaronko)
Setler: 16-25, 19-25, 21-25
Süre: 75 dakika (24, 25, 26)
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 20:51
- Maça damga vuran pozisyon!
Toplam 30
Yorum
HAKEM ÇOK GÜZEL POZİSYON ÇOK GÜZEL. HERKES AYNA GİBİ GÖRÜYOR DA HAKEM GÖRMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNÜYOR.BU TERMİNATÖRÜN AKLI BOZUK
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
Berbat ötesi bir futbol Bir Ts li olarak yeminle utandım bu nasıl bir futbol böyle onca güzel maçtan sonra tek güzel olan şey 3 puan
- Deplasman 'Fırtına'sı
Toplam 5
Yorum
BASTIR RİZE HADİ RİZE BASTIR RİZE BASTIR RİZE BAKMAYIN SİZ BU BELEŞÇİLERE
G.Saray yarı finalde elendi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.