 G.Saray yarı finalde elendi! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    G.Saray yarı finalde elendi!

    G.Saray yarı finalde elendi!

    Erkek Voleybol Takımı, yarı final rövanş maçında sahasında ağırladığı Rusya temsilcisi 'e 3-0 yenilerek, organizasyona veda etti.

    Sarı-kırmızılı ekip, ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kaybetmişti.

    Salon: Burhan Felek

    Hakemler: Juan Erce Alvarez (İspanya), Mirjana Penkov (Bosna Hersek)

    Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Murathan Kısal, Lugumdzija, Melih Sıratça, Emre Ünlü)

    Fakel: Iakovlev, Kplpdinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov, Volkov (Shishkin, Bezrukov, Tokhtash, Bogdan, Alekseev, Bondaronko)

    Setler: 16-25, 19-25, 21-25

    Süre: 75 dakika (24, 25, 26)

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 20:51
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