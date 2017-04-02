G.Saray yarı finalde elendi!

Sarı-kırmızılı ekip, Fakel ile deplasmanda yaptığı ilk maçı da 3-0 kaybetmişti.



Salon: Burhan Felek



Hakemler: Juan Erce Alvarez (İspanya), Mirjana Penkov (Bosna Hersek)



Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Doğukan Ulu, Bartman, Yasin Aydın, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Halil Yücel, Murathan Kısal, Lugumdzija, Melih Sıratça, Emre Ünlü)



Fakel: Iakovlev, Kplpdinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov, Volkov (Shishkin, Bezrukov, Tokhtash, Bogdan, Alekseev, Bondaronko)



Setler: 16-25, 19-25, 21-25



Süre: 75 dakika (24, 25, 26)