Filede finale çifte bilet
G.Saray filede tarihi günde...
Kadın voleybol takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Rusya'da 18.00'de Dinamo Kazan'a konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 2 set alırsa finale yükselecek. Erkek voleybol takımı ise Challenge Kupası yarı final rövanşında Burhan Felek'te 19.00'da Rus ekibi Fakel'i konuk edecek. İlk maçı 3-0 kaybeden erkekler de en az 3-1 kazanıp, altın setle finale adını yazdırmaya çalışacak.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:24
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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