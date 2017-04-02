 Filede finale çifte bilet – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Filede finale çifte bilet

    Filede finale çifte bilet

    G.Saray filede tarihi günde...

    Kadın voleybol takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Rusya'da 18.00'de Dinamo Kazan'a konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 2 set alırsa finale yükselecek. Erkek voleybol takımı ise Challenge Kupası yarı final rövanşında Burhan Felek'te 19.00'da Rus ekibi Fakel'i konuk edecek. İlk maçı 3-0 kaybeden erkekler de en az 3-1 kazanıp, altın setle finale adını yazdırmaya çalışacak.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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