Filede finale çifte bilet

G.Saray filede tarihi günde...

Kadın voleybol takımı, CEV Kupası yarı final rövanşında Rusya'da 18.00'de Dinamo Kazan'a konuk olacak. İlk maçı 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, 2 set alırsa finale yükselecek. Erkek voleybol takımı ise Challenge Kupası yarı final rövanşında Burhan Felek'te 19.00'da Rus ekibi Fakel'i konuk edecek. İlk maçı 3-0 kaybeden erkekler de en az 3-1 kazanıp, altın setle finale adını yazdırmaya çalışacak.