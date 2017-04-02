 Fenerbahçe veda etti – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    veda etti

    Fenerbahçe veda etti
    Voleybol Erkekler yarı final rövanş maçında , İtalya'nın Trentino Diatec takımını 3-2 yenmesine rağmen kupaya veda etti. İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde rakibine 2 set vererek finale çıkma şansını kullanamadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sarı-lacivertliler güçlü rakibi karşısında kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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