Fenerbahçe veda etti
Voleybol Erkekler CEV Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe, İtalya'nın Trentino Diatec takımını 3-2 yenmesine rağmen kupaya veda etti. İtalya'daki ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş mücadelesinde rakibine 2 set vererek finale çıkma şansını kullanamadı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta sarı-lacivertliler güçlü rakibi karşısında kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:42
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
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