 Dişi Aslanlar 'Kazan'amadı! – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    Dişi Aslanlar 'Kazan'amadı!

    Dişi Aslanlar 'Kazan'amadı!

    , yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Rusya'nın takımına, altın sette mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    , deplasmanda 3-0 kaybettiği karşılaşmanın rövanşını 3-0 kazanarak mücadeleyi, altın sete taşıdı. Altın seti de 15-11 üstün bitiren Dinamo Kazan, finale yükseldi.

    2017 Kadınlar 'nın sahibi, Dinamo Kazan ile Unet Yamamay (İtalya) arasındaki maçların ardından belli olacak.

    Salon: Saint Petersburg

    Hakemler: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Nikola Kozic (Bosna Hersek)

    Dinamo Kazan: Voronkova, Maryukhnich, Isaeva, Vasileva, Zariazhko, Startseva (Ulanova, Ezhova, Filishtinskaia, Podoshvina, Biryukova)

    Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Seda Aslanyürek, Ruseva, Centoni, Leys (Nihan Güneyligil, Ada Germen, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Nursevil Aydınlar)

    Setler: 25-18, 25-20, 25-18, 15-11

    Süre: 93 dakika (23, 26, 29, 15)

    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:56
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