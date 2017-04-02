Beşiktaş set vermedi: 3-0
Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında Beşiktaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım 79 dakika süren mücadelenin setlerini 25-11, 25-23 ve 25-18 kazandı. Günün diğer karşılaşmasında da Afyon Bld Yüntaş, Tokat Bld Plevne'yi 3-1 devirdi. Bugünkü program: 15.00 Şanlıurfa Memleketspor- Afyon Belediyesi Yüntaş, 17.00 Tokat Bld Plevne-Beşiktaş.
- 02 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- 41 kere maşallah
Toplam 3
Yorum
bordom daha birşey görmediniz.
- Futbolda devrim!
Toplam 17
Yorum
yani bu şakayı yapmaya hazırlanırken infantinoya danışsanız daha güzel bir şaka önerebilirdi !
- Beşiktaş için yenin!
Toplam 1
Yorum
iyiye işaret değil Bir maçın öncesindeyken daha sonraki tarihteki bir maçın bu kadar gündeme gelmesi rakibi küçümsemeye ve rehavete işarettir.
Beşiktaş set vermedi: 3-0 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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