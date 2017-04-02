 Beşiktaş set vermedi: 3-0 – Fotomaç – 02 Nisan 2017
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    02 Nisan 2017, Pazar
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    set vermedi: 3-0

    Beşiktaş set vermedi: 3-0
    Voleybolda Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında Beşiktaş, Şanlıurfa Memleketspor'u 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı takım 79 dakika süren mücadelenin setlerini 25-11, 25-23 ve 25-18 kazandı. Günün diğer karşılaşmasında da Afyon Bld Yüntaş, Tokat Bld Plevne'yi 3-1 devirdi. Bugünkü program: 15.00 Şanlıurfa Memleketspor- Afyon Belediyesi Yüntaş, 17.00 Tokat Bld Plevne-Beşiktaş.
    1. 02 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:52
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