 Kanarya yarı finalde – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Kanarya yarı finalde

    Kanarya yarı finalde
    play-off çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. Kanarya setleri 25-14, 25-13, 25-16 kazandı. Çeyrek finalin ilk maçını 3-2 kazanan , yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA da sahasında Çanakkale Bld.'yi 3-0 yenip yarı finale çıktı.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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