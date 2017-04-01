Kanarya yarı finalde
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanşında Fenerbahçe, sahasında Halkbank'ı 3-0 mağlup etti. Kanarya setleri 25-14, 25-13, 25-16 kazandı. Çeyrek finalin ilk maçını 3-2 kazanan Fenerbahçe, yarı finale yükseldi. Eczacıbaşı VitrA da sahasında Çanakkale Bld.'yi 3-0 yenip yarı finale çıktı.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
Kanarya yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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