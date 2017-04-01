 Haydi F.Bahçe – Fotomaç – 01 Nisan 2017
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    01 Nisan 2017, Cumartesi
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    Haydi F.Bahçe

    Haydi F.Bahçe
    , bugün Avrupa'da kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yenildiği İtalyan Trentino Diatec'i rövanşta konuk edecek. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve FB TV'den yayınlanacak.
    1. 01 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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