Haydi F.Bahçe
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, bugün Avrupa'da kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, CEV Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yenildiği İtalyan Trentino Diatec'i rövanşta konuk edecek. Burhan Felek Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak ve FB TV'den yayınlanacak.
- 01 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:09
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 13
Yorum
ddddddd Aziz işi bitirdi bile ortalığı karıştırmayın.. beşiktaş da bu çocugun futbol hayatı geriler.. ve ayrıca dortmund ve galatasaray? güldürdünüz
- Mustafa Denizli yarıştan memnun
Toplam 4
Yorum
kedi misali kedi uzanamadigi ete mundar dermis :))
- "Beşiktaş gibi statsız şampiyonluğa"
Toplam 8
Yorum
1903 Ağla Ağla AÇILIRSIN
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