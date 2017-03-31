Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Diatec'i konuk edecek.
Deplasmandaki maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli ekibin, rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorla yenmesi durumunda finale kalacak takımı altın set belirleyecek. Maçın ardından 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan, finale yükselecek.
Fenerbahçe'nin 3-2 kazanması ya da mağlup olması durumunda ise İtalyan ekibi finalist olacak.
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:30
- Rovaşata Turnuvası
Toplam 8
Yorum
fırat musa show
- Aziz Yıldırım'dan Yıldırım Demirören'e mektup
Toplam 5
Yorum
Aslan Ya başkan ne çok şeyde tavsiyelerde bulunuyon ama 20 yıldır kendi kulübünde yapmadıklarını tavsiye ediyon hep millet bırak git diyor otursen
- Bruma olmayınca ...
Toplam 3
Yorum
aman bruma yok(!) attığı 6-7 şutun biri düzgün vuruş çıkıyor sanki hepsi 90 a yada köşeye sert hızlı gidiyorda !
Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.