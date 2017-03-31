Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Deplasmandaki maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli ekibin, rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorla yenmesi durumunda finale kalacak takımı altın set belirleyecek. Maçın ardından 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan, finale yükselecek.

Fenerbahçe'nin 3-2 kazanması ya da mağlup olması durumunda ise İtalyan ekibi finalist olacak.