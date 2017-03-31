 Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor

    Fenerbahçe, final için sahaya çıkıyor

    Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Diatec'i konuk edecek.

    Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

    Deplasmandaki maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli ekibin, rakibini 3-0 ya da 3-1'lik skorla yenmesi durumunda finale kalacak takımı altın set belirleyecek. Maçın ardından 15 sayı üzerinden oynanacak altın seti kazanan, finale yükselecek.

    Fenerbahçe'nin 3-2 kazanması ya da mağlup olması durumunda ise İtalyan ekibi finalist olacak.

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:30
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