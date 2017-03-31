Eczacıbaşı yarı finalde
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.
Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan Eczacıbaşı VitrA, yarı finale yükseldi
ECZACIBAŞI VİTRA: 3 - ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 0
SALON: Eczacıbaşı
HAKEMLER: Ebru Ayata, Mehmet Gül
ECZACIBAŞI VİTRA: Ceylan Arısan, Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Adams)
ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Gözde Dal (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Şule Yetimoğlu)
SETLER: 25-22, 25-18, 25-20
SÜRE: 84 dakika (28, 27, 29)
- 31 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 18:31
- UEFA'yı aşar
Toplam 17
Yorum
TertemizSevdamız Şampiyonlar Ligine giderken aldığımız paradan düşeriz :)
- Emre'nin yeri Florya
Toplam 10
Yorum
CARSI demek Dortmund o yüzden Sampionluktan koptu
- Ağlayalım mı?
Toplam 5
Yorum
austin buna da hastayım ilk önce mazereti sıralayıp ama mazeret üretemeyiz demek..
Eczacıbaşı yarı finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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