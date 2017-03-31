 Eczacıbaşı yarı finalde – Fotomaç – 31 Mart 2017
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    31 Mart 2017, Cuma
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    Eczacıbaşı yarı finalde

    Eczacıbaşı yarı finalde

    Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off çeyrek final rövanş maçında , sahasında Çanakkale Belediyespor'u 3-0 yendi.

    Deplasmanda oynadığı ilk maçı da 3-1 kazanan , yarı finale yükseldi

    ECZACIBAŞI VİTRA: 3 - ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: 0

    SALON: Eczacıbaşı
    HAKEMLER: Ebru Ayata, Mehmet Gül

    ECZACIBAŞI VİTRA: Ceylan Arısan, Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Boskovic, Larson (Gülden Kuzubaşıoğlu, Gözde Yılmaz, Neslihan Güler, Nilay Özdemir, Simge Aköz, Adams)
    ÇANAKKALE BELEDİYESPOR: Seda Arısoy, Jerkov, Sinem Barut, Ceren Kestirengöz, Kulan, Gözde Dal (Buse Kayacan, Ceren Çınar, Elif Uzun, Hande Şahbaz, Şule Yetimoğlu)

    SETLER: 25-22, 25-18, 25-20
    SÜRE: 84 dakika (28, 27, 29)

    1. 31 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 18:31
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