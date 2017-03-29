 VakıfBank’tan Kara Kartal’a şok – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    ’tan Kara Kartal’a şok

    VakıfBank’tan Kara Kartal’a şok

    Voleybolda play-off çeyrek final ilk maçında , deplasmanda 'ı 3-2 mağlup etti.

    Karşılaşmanın rövanşı yarın 'ın sahasında oynanacak.

    VOLEYBOLDA 2 MAÇ VAR
    Venus Vestel Sultanlar Ligi'nde bugün iki karşılaşma oynanacak. Günün ilk karşılaşması saat 16.00'da oynanacak. Çanakkale Belediyesi, sahasında Eczacıbaşı'nı ağırlayacak. 19.00'da ise Fenerbahçe, Ankara'da Halkbank'a konuk olacak.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:03
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