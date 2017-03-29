 Filede dev maç – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Filede dev maç

    Filede dev maç
    Sarı-kırmızılı kulübün erkek voleybol takımı yarı final ilk maçında Rus ekibi Fakel'e konuk olacak. Novy kentindeki mücadele 17.00'de başlayacak. Rövanş 2 Nisan'da.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:13
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