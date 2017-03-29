 Fenerbahçe italya’da kayıp! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    italya’da kayıp!

    Fenerbahçe italya’da kayıp!
    Erkek Voleybol Takımı, yarı final ilk maçında, İtalyan ekibi 'e 3-0 yenildi. Sarı-lacivertliler, cumartesi günü oynanacak rövanş maçında, rakibini İstanbul'da ağırlayacak. Fenerbahçe, Trentino Diatec'e rövanşta 3-0 ya da 3-1'lik üstünlük sağlaması halinde finale çıkacak takım, altın sette belli olacak.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:01
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