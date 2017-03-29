 Cimbom turu İstanbul'a bıraktı! – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Cimbom turu İstanbul'a bıraktı!

    Cimbom turu İstanbul'a bıraktı!

    HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, yarı final ilk maçında konuk olduğu Rus temsilcisi 'e 3-0 yenildi.

    Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 2 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, 'e rövanşta 3-0 ya da 3-1'lik üstünlük sağlaması halinde finale çıkacak takım, altın sette belirlenecek.

    Salon: Zvezdniy

    Hakemler: Pavel Vasko (Slovakya), Antonio Fernando Correa Benitez (İspanya)

    Fakel: Volkov, Iakovlev, Kolodinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov (Shishkin, Alekseev, Bogdan)

    Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Halil İbrahim Akşeker, Doğukan Ulu)

    Setler: 25-12, 25-18, 25-19

    Süre: 86 dakika (22, 24, 40)

    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:38
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