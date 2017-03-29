Cimbom turu İstanbul'a bıraktı!
Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Challenge Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Rus temsilcisi Fakel'e 3-0 yenildi.
Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 2 Nisan Pazar günü İstanbul'da oynanacak. Sarı-kırmızılılar, Fakel'e rövanşta 3-0 ya da 3-1'lik üstünlük sağlaması halinde finale çıkacak takım, altın sette belirlenecek.
Salon: Zvezdniy
Hakemler: Pavel Vasko (Slovakya), Antonio Fernando Correa Benitez (İspanya)
Fakel: Volkov, Iakovlev, Kolodinsky, Kliuka, Likhosherstov, Kimerov (Shishkin, Alekseev, Bogdan)
Galatasaray HDI Sigorta: Hüseyin Koç, Tuia, Murathan Kısal, Bartman, Halil İbrahim Yücel, Emin Gök (Can Ayvazoğlu, Yasin Aydın, Halil İbrahim Akşeker, Doğukan Ulu)
Setler: 25-12, 25-18, 25-19
Süre: 86 dakika (22, 24, 40)
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:38
- Wesley değil Nasri
Toplam 24
Yorum
Hasan Söylemez Muslera, Bruma, Carole, Sneijder satın.. Volkan Babacan, Emre Taşdemir, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Emre Akbaba, Cenğiz Ünder, Enes Ünal alın.
- Ligi 4’üncü bitireceğiz
Toplam 3
Yorum
Neden 4. ile 3. arasında çok mu puan farkı var?
- Beşiktaş'a kötü haber: Yine sakatlandı!
Toplam 7
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Fnatic' Türkiyenin en iyi sol beki (!) :D
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