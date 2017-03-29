 Aslan yolu yarıladı – Fotomaç – 29 Mart 2017
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    29 Mart 2017, Çarşamba
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    Aslan yolu yarıladı

    Aslan yolu yarıladı

    , yarı final ilk maçında Rus temsilcisi Dinamo Kazan’ı yenerek final yolunda büyük avantaj yakaladı. Cimbom’a rövanşta 2 set yetiyor.

    , Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında Rusya'nın Dinamo Kazan takımını 3-0 mağlup etti. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada başa baş geçen ilk seti 25-23 kazanmayı başaran sarıkırmızılılar, ilk sette olduğu gibi ikinci setin son bölümünde de üst üste aldığı sayılarla seti 27-25 kazandı. Üçüncü seti de mükemmel oynayıp 25-16 kazanan Cimbom, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Eşleşmede finale çıkan takımın belirleneceği rövanş maçı, 2 Nisan 2017 Pazar günü saat 18.00'da Rusya'da oynanacak. Galatasaray'ın, finale adını yazdırmak için deplasmanda 2 set alması yeterli olacak.

    BU KEZ KUPAYI İSTİYORLAR
    'nda iki kez final oynayan Galatasaray Kadın Voleybol takımı bu kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Final için yine kapıyı aralayan Aslan, 2012 ve 2016'da oynadığı finalleri kaybedip turnuvayı 2. sırada bitirmişti.
    1. 29 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:00
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