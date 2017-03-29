Aslan yolu yarıladı
Galatasaray, CEV Kupası yarı final ilk maçında Rus temsilcisi Dinamo Kazan’ı yenerek final yolunda büyük avantaj yakaladı. Cimbom’a rövanşta 2 set yetiyor.
BU KEZ KUPAYI İSTİYORLAR
CEV Kupası'nda iki kez final oynayan Galatasaray Kadın Voleybol takımı bu kez şampiyonluğa ulaşmak istiyor. Final için yine kapıyı aralayan Aslan, 2012 ve 2016'da oynadığı finalleri kaybedip turnuvayı 2. sırada bitirmişti.
- 29 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:00
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
super ligde hic bekletilmeden uygulamaya gecmesi l onumuzdeki sezondan itibaren tff hemen uygulamaya koysun. Seyirci icinde orta hakem ayni amerikan futbolundaki gibi duyurusunu yapsin.
- Kazananı (VAR) belirledi
Toplam 4
Yorum
Atillas-BJK Var Aracının frekansına girmek isteyebilecek fanatik hackerlar hazır mı ?
- ''Kiralama durumumuz olabilir''
Toplam 10
Yorum
FUTBOL USA FB VE BJK FATIH TERIME DUA ETSIN EMRE MOR'U KESFETTI DORTMUND 'A GITMESINI SAGLADI, EMRE KOYU GS'LI AMA DURSUN ISE YARAMIYANLARI ALIYOR.
Aslan yolu yarıladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.