 Fenerbahçe final aşkına – Fotomaç – 28 Mart 2017
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    28 Mart 2017, Salı
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    Fenerbahçe final aşkına

    Fenerbahçe final aşkına
    , yarı final ilk maçında bugün İtalyan ekibi ile deplasmanda karşılaşacak. Finale çıkabilmesi için önünde tek engel kalan sarı- lacivertliler, avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak. Trento kentindeki Palatrento salonunda yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak ve FB TV'den canlı yayınlanacak. Rövanş maçı 1 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.
    1. 28 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:45
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