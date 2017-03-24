‘Yükselen Yıldız’

Milliyet Gazetesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ve milli takımın başarılı pasör çarprazı Metin Toy da ödül aldı. 22 yaşındaki Toy, 6 aday arasından 'Vestel Voleybolun Yükselen Yıldızı' ödülüne layık görüldü.