 ‘Yükselen Yıldız’ – Fotomaç – 24 Mart 2017
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    24 Mart 2017, Cuma
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    ‘Yükselen Yıldız’

    ‘Yükselen Yıldız’
    Milliyet Gazetesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Yılın Sporcusu Ödülleri'nde, Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı ve milli takımın başarılı pasör çarprazı Metin Toy da ödül aldı. 22 yaşındaki Toy, 6 aday arasından 'Vestel Voleybolun Yükselen Yıldızı' ödülüne layık görüldü.
    1. 24 Mart 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:47
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