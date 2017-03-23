 Voleybolda büyük gün – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Voleybolda büyük gün

    Voleybolda büyük gün
    Kadınlar 'ndeki temsilcilerimiz bugün sahne alacak. 6'lı play-off turunda iki Türk takımı Eczacıbaşı ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Diğer bir temsilcimiz Vakıfbank ise saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsviçre ekibi Volero'ya konuk olacak.
    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Voleybolda büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.