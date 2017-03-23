Voleybolda büyük gün
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimiz bugün sahne alacak. 6'lı play-off turunda iki Türk takımı Eczacıbaşı ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Diğer bir temsilcimiz Vakıfbank ise saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İsviçre ekibi Volero'ya konuk olacak.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 21:46
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Göztepe'de Yılmaz Vural dönemi başladı
Toplam 2
Yorum
fanatik hele 3 maç yenilsin yılmaz hoca şehri terk eder ahanda göürsünüz
- Ya Hopf ya Harun
Toplam 29
Yorum
kuzey can fenere gelen kaleci önce vdemirele bağlılıklarını bildirecek..o vakit nasıl rekabet olacak..mümkün değil.. .
- Mesut Özil ve Fenerbahçe bombası
Toplam 26
Yorum
Sürahi Canım ''bonservissiz'' diye seçenek var hani biliyorsan. Kendin bilmiyosan millete cahil diye seslenme , en ala cahil sensin.
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