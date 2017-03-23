Japonya, Ferhat Akbaş'a emanet
Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nı çalıştırdıktan sonra Romanya’nın CSM Bükreş takımının başına geçen Ferhat Akbaş çok önemli bir göreve daha soyunuyor. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nın ev sahibi olan Japonya’nın kadın voleybol takımı artık başarılı antrenöre emanet. Ferhat Akbaş, Japonya Kadın Voleybol Milli Takımı’nın antrenörlüğünü yürütecek.
İki takımı birlikte çalıştıracak
Daha önce Çin'in Guangdong Evergrande VC ve Türkiye'de Türk Telekom, Galatasaray ve VakıfBank takımlarında antrenörlük yapan Ferhat Akbaş, Mart 2015'te de Türkiye A Kadın Voleybol Milli Takımı Başantrenörü olarak göreve gelmişti. 2016'nın Aralık ayında görevinden ayrılan Akbaş, Ocak 2017'den bu yana Romanya'nın güçlü takımlarından CSM Bükreş'in başantrenörlük görevini yürütüyor.
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:20
- Formula 1'de yeni sezon başlıyor
Toplam 2
Yorum
luisun Digitürk D-Smart ve Turkcell TV da bulunan S Sport kanalı
- Gemi batıyor!
Toplam 19
Yorum
Sercan Aziz yıldırım Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın bitirdin takımı kulübü yeter artık bi git ne olursun git artık nasıl bi insansın sen
- Gemi batıyor!
Toplam 19
Yorum
tufan ayvalık Futbolu çok iyi bilen aziz başkan futbolu batırdı Fener sevdası mı koltuk şan şöhret sevdası mı büyük fenerbahçe miş diyemem sıradan belki
Japonya, Ferhat Akbaş'a emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.