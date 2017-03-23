Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin
CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı Play-off ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik sonuçla mağlup oldu.
- Eczacıbaşı VitrA: 2 - Fenerbahçe: 3
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Juraj Mokry xxx, Stanislava Simic xxx
Eczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Boskovic xx, Simge xx, Pallesi xx, Hande xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosholeva xxx, Ceylan xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx
Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xxx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Kim xx, Ezgi xx, Pereira xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xx, Balkestein xx, Bahar xx
Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15
Süre: 23, 29, 28, 29, 18 (127 dakika)
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Juraj Mokry xxx, Stanislava Simic xxx
Eczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Boskovic xx, Simge xx, Pallesi xx, Hande xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosholeva xxx, Ceylan xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx
Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xxx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Kim xx, Ezgi xx, Pereira xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xx, Balkestein xx, Bahar xx
Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15
Süre: 23, 29, 28, 29, 18 (127 dakika)
- 23 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 20:44
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