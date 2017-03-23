 Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin – Fotomaç – 23 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin

    Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin

    6'lı Play-off ilk maçında Eczacıbaşı VitrA, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe’ye 3-2’lik sonuçla mağlup oldu.

    - Eczacıbaşı VitrA: 2 - Fenerbahçe: 3

    Salon: Burhan Felek
    Hakemler: Juraj Mokry xxx, Stanislava Simic xxx
    Eczacıbaşı VitrA: Gülden xx, Boskovic xx, Simge xx, Pallesi xx, Hande xx, Adams xx, Büşra xx, Larson xxx, Nilay xx, Gözde xx, Kosholeva xxx, Ceylan xx, Neslihan xxx, Ognjenovic xx
    Fenerbahçe: Melis xxx, Merve xx, Ergül xx, Polen xxx, Dicle Nur xx, Meliha xx, Kim xx, Ezgi xx, Pereira xx, Tomkom xx, Eda xx, Şeyma xx, Balkestein xx, Bahar xx
    Setler: 25-16, 22-25, 19-25, 25-21, 12-15
    Süre: 23, 29, 28, 29, 18 (127 dakika)

    1. 23 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 20:44
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa'daki Türk derbisi F.Bahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.