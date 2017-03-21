Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Voleybol Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi 12'li play-off turu rövanş maçında Arkas Spor, deplasmanda Dinamo Moskova'ya 3-0 yenildi.
Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın setlerini ev sahibi ekip, 25-23, 25-22 ve 33-31 üstün tamamladı
İzmir'deki ilk maçı da 3-0 kaybeden Arkas Spor, bu sonuçla organizasyona veda etti.
- 21 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 20:55
- Finlandiya ile 14. randevu
Toplam 2
Yorum
gsli sana biguzel kufur ederdim ama yayinlamazlar finland wins in dreams
- Beşiktaş ve Trabzonspor PFDK’da
Toplam 2
Yorum
Leader Trabzon maçında seyirciler ne yaptı?Ben bunda art niyet ararım..
- Lyon’un forveti Lacazette sakatlandı
Toplam 12
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Deniz Napoli icin de öyle diyordunuz
Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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