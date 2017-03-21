Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Dinamo Moskova Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın setlerini ev sahibi ekip, 25-23, 25-22 ve 33-31 üstün tamamladı



İzmir'deki ilk maçı da 3-0 kaybeden Arkas Spor, bu sonuçla organizasyona veda etti.