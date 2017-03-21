 Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti – Fotomaç – 21 Mart 2017
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    21 Mart 2017, Salı
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    Arkas, 'ne veda etti

    Arkas, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

    Voleybol Erkekler 12'li play-off turu rövanş maçında , deplasmanda 'ya 3-0 yenildi.

    Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen karşılaşmanın setlerini ev sahibi ekip, 25-23, 25-22 ve 33-31 üstün tamamladı

    İzmir'deki ilk maçı da 3-0 kaybeden , bu sonuçla organizasyona veda etti.

    1. 21 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 20:55
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