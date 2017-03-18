Fenerbahçe rahat kazandı
Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde geçtiğimiz hafta deplasmanda İdmanocağı'nı yenerek play out maçları öncesi avantaj yakalayan Seramiksan, 22. hafta mücadelesinde ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe'ye 3-1 yenilerek haftayı puansız kapattı.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 16-25, 25-19, 23-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Seramiksan 19 puanda kalırken, konuk ekip Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 53'e yükseltti.
Tıklım tıklım dolan salonda iki takımın taraftarları İzmir Marşı ve Ne Mutlu Türk'üm Diyene tezahüratını birlikte söyledi.
Turgutlu ve çevre illerden gelen yaklaşık 500 kadar Fenerbahçe taraftarı maç boyunca takımlarına desteğin yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhinde tezahüratlar ederek istifaya davet etti.
- 18 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:00
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Toplam 11
Yorum
CINO takimin iyi gidior tebrik de ettik neyin gerginligini yasiyorsun kardesim
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Toplam 13
Yorum
tolga? bu adam 11 oynayacak ve şut atacak öyle mi? eminim öyle demiştir ...(!)
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ERAY TS Bi kurtulamadık terimden. Daha bu hatanın bedelini milli takım çok öder.
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