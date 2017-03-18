Fenerbahçe rahat kazandı

Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan maçın setleri 16-25, 25-19, 23-25 ve 20-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Seramiksan 19 puanda kalırken, konuk ekip Fenerbahçe aldığı galibiyetle puanını 53'e yükseltti.



Tıklım tıklım dolan salonda iki takımın taraftarları İzmir Marşı ve Ne Mutlu Türk'üm Diyene tezahüratını birlikte söyledi.



Turgutlu ve çevre illerden gelen yaklaşık 500 kadar Fenerbahçe taraftarı maç boyunca takımlarına desteğin yanı sıra Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim aleyhinde tezahüratlar ederek istifaya davet etti.