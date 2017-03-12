Fener, Aslan’ı 12’den vurdu
Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde oynanan derbi mücadelesinde Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-1 devirdi. Sarı-lacivertli takım, ligdeki galibiyet serisini 12’ye yükseltti.
ECZACI SET VERMEDİ
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediye: 3-0, Beşiktaş- Sarıyer Belediye: 3-1, İdmanocağı-Seramiksan: 1-3, Halkbank-Bursa BB: 3-1. 20. haftanın kapanış maçı bugün oynanacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadelede Çanakkale Bld, VakıfBank'ı ağırlayacak.
- 12 Mart 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:22
- Lukas Podolski’den olay hareket!
Toplam 2
Yorum
ugur mehmet topalın , anelkanın , lucianonun voleybol oynadığını görmeyen hakemlerden bu pozisyonu görmesinimi bekliyorsunuz ?
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici ne fb ne de bjk aleyhine bu iki penaltının birini bile çalamazsın fırat, bunu bilmiyormuyuz ? sahalarında değil deplasmanda bile çalamazsın
- Galatasaray maçında 3 penaltı kararı
Toplam 14
Yorum
öğretici fb ve bjk aleyhine bırakın sahalarında deplasmanlarda bile veremiyorlar aynı penaltıları ! 2 federasyon takımı da kollanıyor senelerdir !
Fener, Aslan’ı 12’den vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.