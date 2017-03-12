 Fener, Aslan’ı 12’den vurdu – Fotomaç – 12 Mart 2017
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    12 Mart 2017, Pazar
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    Fener, Aslan’ı 12’den vurdu

    Fener, Aslan’ı 12’den vurdu

    Voleybol ’nde oynanan derbi mücadelesinde , ’ı 3-1 devirdi. Sarı-lacivertli takım, ligdeki galibiyet serisini 12’ye yükseltti.

    Voleybolda 'nin 20. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, 'ı 3-1 mağlup etti. İlk seti 30-28 geride bitiren sarı-lacivertli takım, sonrasında 25-18, 25-23 ve 25-12'lik skorlarla mücadeleden galip ayrıldı. Maçı Başkanı Aziz Yıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu da izledi.

    ECZACI SET VERMEDİ
    Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle: Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediye: 3-0, Beşiktaş- Sarıyer Belediye: 3-1, İdmanocağı-Seramiksan: 1-3, Halkbank-Bursa BB: 3-1. 20. haftanın kapanış maçı bugün oynanacak. Saat 13.00'te başlayacak mücadelede Çanakkale Bld, VakıfBank'ı ağırlayacak.
    1. 12 Mart 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:22
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