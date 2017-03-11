 Filede derbi günü – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Filede derbi günü

    Filede derbi günü
    'nin 20. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda 16.00'da başlayacak maçta ile kozlarını paylaşacak. Diğer maçlar şöyle: 13.00 Eczacıbaşı- Nilüfer, 14.00: Beşiktaş-Sarıyer, 15.00: İdmanocağı-Seramiksan, 16.00 Halkbank-Bursa B.B.
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:36
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