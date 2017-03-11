Filede derbi günü
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 20. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Metro Enerji Spor Salonu'nda 16.00'da başlayacak maçta Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Diğer maçlar şöyle: 13.00 Eczacıbaşı- Nilüfer, 14.00: Beşiktaş-Sarıyer, 15.00: İdmanocağı-Seramiksan, 16.00 Halkbank-Bursa B.B.
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:36
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
can Geç bu ayakları adamlar 2-0 yaptı ama koruyamadı . Hakemlik bir şey yok sırf laf olsun diye konuşuyorsun...
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
FB1907 BJKLİLER FB SİZİ NEDEN İLGİLENDİRİYOR BU İLGİNİZİN SEBEBİ NEDİR KUYRUK ACISI MIDIR?HER FB HABERİNE YORUM YAZIP FBYE ÇAMUR ATIYORSUNUZ?
- Fenercelona
Toplam 20
Yorum
inde rüyalar aleminden uyan goçum. hangi maçı izledin
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