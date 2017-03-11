 Filede derbi Fenerbahçe'nin – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Filede derbi Fenerbahçe'nin

    Filede derbi Fenerbahçe'nin

    Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 yendi.

    Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu da izledi.

    Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 1

    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç

    Fenerbahçe: Zilio, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, TomKom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ergül Avcı, Bahar Guidetti, Balkestein, Ezgi Dilik)

    Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)

    Setler: 28-30, 25-18, 25-23, 25-12

    Süre: 118 dakika (35, 28, 30, 25)

    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:47
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