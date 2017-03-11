Filede derbi Fenerbahçe'nin
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 20. haftasındaki derbi karşılaşmasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı 3-1 yendi.
Müsabakayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve genel sekreter Mahmut Uslu da izledi.
Fenerbahçe: 3 - Galatasaray: 1
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Ramazan Demiröz, Recep Karakoç
Fenerbahçe: Zilio, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan, Kim, Eda Dündar, TomKom (Merve Dalbeler, Melis Yılmaz, Şeyma Ercan, Ergül Avcı, Bahar Guidetti, Balkestein, Ezgi Dilik)
Galatasaray: Jack, Gamze Alikaya, Leys, Aslı Kalaç, Centoni, Güldeniz Önal (Nihan Güneyligil, Nursevil Aydınlar, Ruseva, Seda Aslanyürek, Ada Germen)
Setler: 28-30, 25-18, 25-23, 25-12
Süre: 118 dakika (35, 28, 30, 25)
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:47
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 14
Yorum
thebarbaros önce bir kupa alınsın da, süper kupa maçı sonra düşünülür. hayal kurmayalım. ama "gerçekçi ol, imkânsızı iste" sözü de güzel :))
- Fenercelona
Toplam 53
Yorum
kubilay abi sankı dünya devini yendiler bu kadar abartmayın
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 14
Yorum
besiktas 3 gun oncede olimpiyakos parcalar diyodun, yani turu gectigimizi sende kabul ediyon, aferin boyle gelip vasat feneri degil besiktasi tut.
Filede derbi Fenerbahçe'nin haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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