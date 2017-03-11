 Eczacıbaşı VitrA rahat kazandı – Fotomaç – 11 Mart 2017
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    11 Mart 2017, Cumartesi
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    Eczacıbaşı VitrA rahat kazandı

    Eczacıbaşı VitrA rahat kazandı

    Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.

    Salon: Burhan Felek
    Hakemler: Ramazan Çevik xx, Esat Danzili xx
    Eczacıbaşı VitrA: Hande xxx, Adams xxx, Nilay xxx, Kosheleva xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, (Gülden (L) xxx, Neslihan xxx, Ognjenovic xxx, Simge xxx)
    Nilüfer Bld.: Duygu xx, Kozlova x, Janset xx, Ceyda x, Bytsenko x, Trushkina xx, (Dilara (L) x, Seda x, Buse x, Merve xx)
    Setler: 3-0 (25-23,25-14,25-21)
    Süre: 81 dakika
    1. 11 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:57
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