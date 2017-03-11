Eczacıbaşı VitrA rahat kazandı
Vestel Venüs Sultanlar Ligi 20. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA, Nilüfer Belediyespor’u 3-0 mağlup etti.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik xx, Esat Danzili xx
Eczacıbaşı VitrA: Hande xxx, Adams xxx, Nilay xxx, Kosheleva xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, (Gülden (L) xxx, Neslihan xxx, Ognjenovic xxx, Simge xxx)
Nilüfer Bld.: Duygu xx, Kozlova x, Janset xx, Ceyda x, Bytsenko x, Trushkina xx, (Dilara (L) x, Seda x, Buse x, Merve xx)
Setler: 3-0 (25-23,25-14,25-21)
Süre: 81 dakika
Hakemler: Ramazan Çevik xx, Esat Danzili xx
Eczacıbaşı VitrA: Hande xxx, Adams xxx, Nilay xxx, Kosheleva xxx, Büşra xxx, Boskovic xxx, (Gülden (L) xxx, Neslihan xxx, Ognjenovic xxx, Simge xxx)
Nilüfer Bld.: Duygu xx, Kozlova x, Janset xx, Ceyda x, Bytsenko x, Trushkina xx, (Dilara (L) x, Seda x, Buse x, Merve xx)
Setler: 3-0 (25-23,25-14,25-21)
Süre: 81 dakika
- 11 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA finali hayal değil!
Toplam 1
Yorum
stark sizin gibi amatör-hobi olarak kulüp yöneten adamlarla bu ülkeden hiçbirşey olmaz
- Sıra Esteban’da
Toplam 2
Yorum
cuneyt yav baska kalecimi yok mantar bu adam sampiyinluga oynancak kadroda olmamali
- Fenercelona
Toplam 34
Yorum
fotomaç fenerbahçenin de PSG'si Alanya :)
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